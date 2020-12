Ponte Montemolino tra due anni rischia la chiusura: c'è un piano? "Via importante per Media Valle del Tevere"

Quali interventi per il ponte di Montemolino per garantire una piena funzionalità presente e futura? Chiede chiarezza sulle azioni da portare avanti il consigliere regionale della Lega Francesca Peppucci alla Giunta regionale su una delle arterie fondamentali (e fragili anche per età di costruzione) della zona di Todi. Tra due anni tecnicamente scadrà l'agibilità dopo che nei mesi da luglio a novembre del 2012 fu chiuso al traffico per permettere lo svolgimento dei lavori di miglioramento strutturale.

La funzionalità dell'infrastruttura ad oggi è sottoposta ancora a delle limitazioni quali il senso unico alternato, la portata massima di 20 tonnellate ed una velocità consentita di circolazione di 30km/h. "Restrizioni costituiscono di fatto una scomodità per gli spostamenti all'interno della Media Valle del Tevere - ha spiegato il consigliere regionale Peppucci - poiché impediscono il transito di autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci e sono limitative anche per la circolazione degli autobus. Inoltre il ponte di Montemolino rappresenta un'importante arteria di collegamento per coloro che intendono raggiungere il presidio

ospedaliero di Pantalla".

Il territorio dunque non può fare a meno di questa struttura che deve essere modernizzata o sostituita in tempi brevi per evitare un blocco dannoso per tutti. "Una sua chiusura comporterebbe forti disagi per gli studenti, per i lavoratori e per gli utenti dell'ospedale e avrebbe altresì delle ripercussioni sulle attività economiche locali, costringendo i mezzi più pesanti e non solo, a percorrere strade alternative, aumentando tempi e costi di consegna. E' quindi necessario individuare misure adeguate in tempi rapidi affinché non si arrivi a questa dannosa situazione, che inevitabilmente comporterebbe effetti negativi per tutta la Media Valle del Tevere". Ora la passa passa alla giunta regionale per iniziare a studiare un progetto importante.