Pace e giustizia sociale: le parole d’ordine di Fratoianni al congresso di Sinistra Italiana a Perugia

Non nel centro storico di Perugia, ma nella periferia della città, si è svolta oggi, venerdì 24 novembre la prima giornata del terzo congresso nazionale di Sinistra Italiana.

L’atmosfera era calda e affollata all’Hotel Giò, con molti partecipanti in attesa di ascoltare il discorso del segretario nazionale Nicola Fratoianni che ha inaugurato l’incontro “La vita che verrà”. Prima del suo intervento, un omaggio commosso a Michela Murgia venuta a mancare il 10 agosto di quest’anno.

Il discorso del segretario ha toccato i temi più urgenti della politica nazionale e internazionale, criticando duramente il governo Meloni e proponendo una visione alternativa basata sui valori della sinistra.

Nella sua lunga relazione ha messo al primo posto la pace e ha sottolineato la sfida globale di costruire una convivenza tra i popoli basata sul diritto internazionale, i diritti umani e la cooperazione e ha espresso il suo orrore per le vite spezzate dalla guerra: “La guerra come abbiamo visto inquina il linguaggio, alimenta il nazionalismo e la xenofobia, spinge ad una regressione generale sul terreno delle politiche pubbliche nel segno di quella che si configura come una vera e propria economia di guerra” ha evidenziato il segretario.

Non sono arrivate tardi le critiche al Governo Meloni che definisce il più a destra della storia della Repubblica, per aver imposto una politica repressiva e autoritaria su vari temi, come i rave illegali, i migranti, le Ong, le libertà civili e i diritti sociali. Quello che vuole fare come Sinistra Italiana è proporre una visione alternativa, fondata sulla solidarietà, la democrazia e la giustizia sociale.

Al centro del discorso anche la questione dei femminicidi e un'accusa alla destra per il suo rifiuto di riconoscere il patriarcato come una struttura sociale che alimenta la violenza di genere. Fratoianni ha poi elogiato le donne e le giovani generazioni che si ribellano al silenzio e alla complicità di fronte ai femminicidi e condanna le offese e le polemiche contro Elena Cecchettin.

“Nemici per eccellenza sono i poveri, i precari, i lavoratori e le lavoratrici. La guerra contro i poveri al posto della guerra contro la povertà è un must di questa destra” sottolinea inoltre il segretario, evidenziando una destra che attacca poveri e lavoratori, nega i diritti e la democrazia.

Si sofferma poi sulla crisi climatica, sostenendo che si tratta della maggiore contraddizione del nostro tempo. Da una parte c’è la scienza, che ci avverte dei gravi rischi che corriamo se non cambiamo il nostro modello di sviluppo, dall’altra c'è il capitalismo, che sacrifica l'ambiente e le persone in nome del profitto. Fratoianni elogia i movimenti ecologisti, che chiedono decisioni urgenti e radicali, e critica la politica, che si mostra timida o negazionista. Fratoianni propone alcune misure concrete, come uscire dal fossile, rinnovare la mobilità e adattare le città.

“Io, per parte mia, ho cercato in questi anni di rappresentare al meglio questa comunità, con tutto l'impegno di cui sono stato capace e consapevole di aver fatto anche molti errori. Ma non abbiamo mai smesso di provarci. Sinistra Italiana c'è, non si scioglie e non cambia nome. Rilancia per costruire un Partito più forte, vivo e dinamico” ha concluso Nicola Fratoianni

È chiaro dunque che Sinistra Italiana si propone come una forza politica capace di contrastare la deriva autoritaria e reazionaria del governo Meloni e di offrire una prospettiva di pace, solidarietà e giustizia sociale.