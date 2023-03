Terremoto: "Il ministro Nello Musumeci verrà a visitare le zone colpite dal sisma"

“Il Ministro Nello Musumeci, con il quale sono stata in contatto costante dopo le scosse del 9 marzo in Umbria, verrà a visitare le zone colpite dal sisma il prossimo 6 aprile”. Ad annunciarlo è la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

“Il Ministro, sempre informato sulla situazione, attraverso il Dipartimento nazionale non ha fatto mancare il supporto della Protezione civile per tutto il periodo dell’emergenza. Ora, rispondendo al nostro invito - prosegue la presidente - , sarà presente nella mattinata di giovedì 6 aprile in alcuni dei luoghi più colpiti dal terremoto di inizio mese”.