Tavolo regionale centrodestra: solo per Gualdo una lunga fumata nera. Verso le due liste

Un po' più tardi delle 10,30 (di questa mattina) i vertici regionali e provinciali del centrodestra sono tornati a riunirsi per cercare di risolvere due dei casi più difficili: le divisioni interne a Bastia Umbra e Gualdo Tadino. Si parte con il caso dei casi, ovvero Gualdo dove le divisioni affondano le radici in un terra datata ormai 12 anni: quando entrò in crisi la prima Giunta comunale di centrodestra del sindaco Roberto Morroni. Una faida quasi familiare che si è poi trasformata ad oggi in prove di forza tra i due maggiori partiti del territorio (Forza Italia e Fratelli d'Italia) che si combattono per il candidato a sindaco: Simona Vitali ha fatto uno scatto in avanti ottenendo il sostegno pieno di Fratelli d'Italia e della Lega (e di una parte dei civici regionali). Forza Italia - che sul territorio esprime il vice-presidente della Giunta regionale - non ci sta anche perchè sul tavolo aveva messo due nomi (Erminio Fofi e Fausto Paciotti) i cui nomi erano presenti anche nelle liste papabili (4 persone) degli altri alleati. Da qui inizia un braccio di ferro, tra interviste e lotte interne, che alla fine arriva sul tavolo regionale.

Per ben due ore si è cercata la mediazione tra le parti: Forza Italia non solo non ritira i due nomi ma li conferma alla grande ribadendo in più che, dopo una settimana di ricerca, non è stato trovato nessun altro personaggio alternativo che possa ricucire lo strappo. Neanche Fratelli d'Italia fa un passo indietro: fumata nera e la rottura si fa sempre più probabile. Non si può costringere nessuno ad accettare l'unità e tanto meno si può rifiutare il simbolo del partito visto che a Gualdo si vota con le civiche essendo un comune finito sotto i 15mila abitanti. Tra pochi giorni arriverà la sentenza finale. A Bastia Umbra seppur tra mille difficoltà si dovrebbe andare verso l'unità del centrodestra ma qui preoccupano i fuoriusciti che potrebbero dare vita ad una coalizione di delusi. Mentre via libera totale e unitario per il secondo mandato a Francesca Mele, attuale sindaco di Marsciano.