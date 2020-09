Tari, a Foligno nessun aumento delle tariffe e proroga per ottenere le agevolazioni

Nessun aumento della Tari per il 2020, proroga al 15 ottobre della scadenza per ottenere le agevolazioni e stanziamento di 450mila euro da parte dell’amministrazione comunale. Il Comune di Foligno guidato dal sindaco della Lega Stefano Zuccarini sempre più vicino alle esigenze dei cittadini che si trovano in difficoltà, in particolare dopo l’emergenze Covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“L'amministrazione comunale – spiega il capogruppo Lega in consiglio comunale Riccardo Polli - non potendo intervenire sulle tariffe della Tari che sono diventate di competenza Auri e Arera, per compensare eventuali variazioni e venire incontro ai cittadini ha stanziato 450mila euro dal proprio bilancio con delibere 241 e 243 del 05/08/2020 per agevolazioni a privati e imprese sotto forma di riduzione della Tari. In un periodo così difficile per mantenere in ordine i bilanci comunali è stato molto impegnativo reperire dal bilancio i 450mila euro, ma era nostro dovere farlo per venire incontro a cittadini e aziende in forte difficoltà dopo l'emergenza Covid”.