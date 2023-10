Tajani punta su Romizi: "Tra i migliori sindaci d'Italia, futuro importante in Forza Italia"

Antonio Tajani promuove Andrea Romizi, come sindaco ("Tra i migliori d'Italia") e come dirigente di Forza Italia, per lui vede un futuro "nazionale" nel partito. E per le elezioni regionali prossime? A domanda, della presidente Tesei elogia il governo regionale fin qui svolto. Per le elezioni prossime, se ne discuterà. Intanto fissa gli obiettivi futuro degli azzurri: “Sono fiero di appartenere a questa comunità, dopo la morte di Silvio Berlusconi molti pensavano che Forza Italia sarebbe finita, invece c’è stata una bellissima reazione: questa storia non può finire, anche per rendere omaggio a lui. Il nostro obiettivo per le prossime elezioni è il 20%, perché abbiamo il dovere di occupare uno spazio che nessuno è in grado di occupare. Forza Italia sta crescendo nei sondaggi, dobbiamo dimostrare di essere organizzati e riuscire al meglio a trasmettere il nostro pensiero. Alla fine di febbraio faremo un congresso nazionale, con l'obiettivo che sia una fucine di idee e un momento di dibattito. Tra qualche mese ci saranno le europee e per noi sono un momento importante, penso che da lì possa partire un'altra stagione, quella che ci porterà al 20%".

A lui sono state affidate le conclusioni dell'evento promosso dalla segreteria regionale umbra del partito, prima del momento conviviale in cui interverranno Fiammetta Modena, Commissario Provinciale di Perugia e Sergio Bruschini, Coordinatore provinciale di Terni. Insieme a loro Sindaci, Amministratori e Dirigenti Locali. Prima intervenire, la posizione da rappresentante del Governo: “Bisogna fare di tutto per evitare una escalation come sta facendo il governo italiano che è tornato ad essere protagonista nell’area del mediterraneo e nelle aree del Medio Oriente. Ci confrontiamo con Israele ma ci confrontiamo anche con i paesi Arabi con i paesi del G7, con tutti i Paesi dell’Unione europea,” ha aggiunto Tajani, sottolineando che “lavoriamo perché non ci sia un allargamento della guerra perché la popolazione civile non debba soffrire, non debba accadere mai più quello che è successo al confine tra il territorio di Gaza e Israele dove i terroristi di Hamas hanno ammazzato come facevano i nazisti persone solo perché ebree. Questo è inaccettabile”. E ancora: “Hamas deve essere sradicato dal territorio di Gaza, l’organizzazione terroristica deve essere tolta dal territorio, non bisogna confondere Hamas con la popolazione palestinese”.

“Bene che oggi si sia aperto il corridoio di Rafah, che siano arrivati i primi aiuto umanitari. Ci auguriamo che presto possano essere liberati gli ostaggi e possano tornare anche in Italia gli italiani che sono nella striscia di Gaza” ha ribadito ancora il vice presidente. “Siamo assolutamente convinti che nessuno possa arrogarsi il diritto di togliere Israele dalla carta geografica, come è giusto che il popolo palestinese abbia il suo Stato, due Stati che si riconoscano amichevolmente e che possano poi convivere nel mutuo riconoscimento per garantire la pace” ha sottolineato inoltre Tajani. “L’attacco di Hamas puntava proprio a interrompere il dialogo tra i Paesi arabi e Israele, sperando in una reazione violenta di Israele e dopo nella strage degli innocenti. Noi dobbiamo fare esattamente il contrario di quello che fa Hamas e non assecondare il suo gioco”. Sull'Ucraina: “Noi continuiamo a seguire la popolazione civile ucraina e gli italiani ricostruiranno il duomo di Odessa. L’Italia si è fortemente impegnata e politicamente sosteniamo l’indipendenza dell’Ucraina nel rispetto del diritto internazionale violato dalla Russia”.