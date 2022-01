Corciano, il consigliere Gianluca Taburchi lascia la Lega ed entra nel gruppo misto

Il consigliere comunale Gianluca Taburchi lascia la Lega e confluisce nel gruppo misto in consiglio comunale a Corciano: "Con grande dispiacere ed amarezza ma per onestà intellettuale, coerenza ed integrità morale – spiega l’ex capogruppo della Lega in consiglio comunale a Corciano Gianluca Taburchi - lascio la Lega: non riconosco più il partito nel quale sono entrato".

Il consigliere Taburchi fa un lungo elenco delle idee e proposte che la Lega voleva portare avanti e che non hanno trovato spazio nelle iniziative politiche: "Siamo stati traditi tutti – continua Gianluca Taburchi – Quando, tra i primissimi qui in Umbria, entrai in Lega, si combatteva contro l’élite finanziaria di Bruxelles, oggi Salvini porta su un palmo di mano Mario Draghi, tanto da sostenerlo come Premier; allora si lottava per le pensioni e per Quota 100 (Salvini disse che avrebbero fatto le barricate) ed oggi torniamo alla Legge Fornero con Salvini che si dice persino soddisfatto; combattevamo contro l’immigrazione clandestina, mentre oggi, con la Lega al governo, i porti sono spalancati da oltre un anno e neanche li redistribuiamo in Europa".

Si parla anche dell'emergenza Coronavirus: "Salvini disse 'Green pass nei bar e ristoranti? Non scherziamo, non rovinerò la vita agli italiani' ed invece la Lega ha votato persino il super green pass anche per lavorare; qui in Umbria – prosegue il consigliere - lottavamo contro l’inceneritore che voleva realizzare la Marini ed oggi, ad appena due anni dall’insediamento, la Tesei ha dato il via libera alla realizzazione di un inceneritore, in barba alle promesse fatte ai cittadini umbri in campagna elettorale; ed ancora, Salvini disse 'Mai con il PD, mai più con il Movimento e mai più con Berlusconi', ed invece guardate oggi".

Secondo Taburchi è stata dimenticata anche la battaglia per la dignità sul lavoro ed il salario minimo, come la mancata opposizione alle sanzioni alla Russia di Putin "che ci costano milioni e milioni di euro l’anno? Poi però i parlamentari europei della Lega hanno votato favorevolmente il rinnovo di queste sanzioni. Negli ultimi giorni, poi, abbiamo assistito al teatrino che avete visto tutti, mentre il paese fa i conti con difficoltà economiche, sociali e sanitarie. Neanche mi dilungo poi a raccontarvi le critiche che mi arrivano sul fronte della sanità umbra – conclude il consigliere – Come hanno ben detto anche altri prima di me, troppe divisioni e personalismi interni al partito a discapito del bene della comunità. Continuerò a restare come sempre a disposizione di tutti e ad impegnarmi per la mia comunità ed il mio bellissimo territorio".