Squarta interviene "sulla vicenda umana e personale" della Presidente del Consiglio: "Ogni parola è di troppo"

"Sulla vicenda umana e personale della Presidente del Consiglio ogni parola è di troppo. È questo un limite invalicabile che tutti dobbiamo imporci".

Lo sostiene Marco Squarta, presidente dell'assemblea legislativa dell'Umbria ed esponente di Fratelli d'Italia. "Le poche frasi affidate ai social da Giorgia Meloni, e le parole utilizzate per annunciare una decisione sicuramente sofferta e dolorosa, trasudano di dignità e sensibilità, mentre descrivono la fine di un legame importante, coronato dalla nascita di una splendida e amatissima figlia - scrive Squarta sui social - Parole che danno la misura di quanto la sua forza sia un tratto distintivo e inamovibile e di quanto i valori in cui crede restino solidi e importanti. Un annuncio che arriva in un momento di sfide importantissime per la nostra Nazione, per il futuro degli italiani e per il destino dell’Europa. E che dimostra ancora una volta tutto il valore di questa donna che riesce ad affrontare ogni ostacolo con la stessa caparbietà, la stessa determinazione e lo stesso coraggio. Pur nella difficoltà. Giorgia, ti invio un grande abbraccio" conclude il messaggio Squarta.