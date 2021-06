Materie prime più care nell'edilizia, l'onorevole Prisco: "Subito interventi per non bloccare il Superbonus 110%"

Calmierare i prezzi delle materie prime nel settore dell'edilizia anche per non compromettere gli interventi legati al Superbonus 110%.

E' stato approvato un ordine del giorno per il fondo complementare al Pnrr dell’onorevole Emanuele Prisco (Fdi) che chiede un intervento del Governo per calmierare i prezzi delle materie prime nel settore edile, evitando così il blocco dei cantieri che metterebbe in ginocchio il settore delle costruzioni.

Secondo il deputato è necessario agire velocemente e stanziare risorse per difendere il sistema produttivo italiano. Un intervento fondamentale è contro il rincaro record dei materiali edilizi, un fenomeno di estremo rilievo considerato che sta rallentando anche i bandi di progettazione e rischia di compromettere gli interventi legati al Superbonus 110%. Alcune associazioni di categoria del comparto edilizio hanno richiamato l'attenzione mediatica sull'aumento dei prezzi che sta interessando le materie prime utilizzate.

"I rincari record dei materiali per le costruzioni stanno di fatto mettendo a rischio la prosecuzione dei cantieri in corso, già rallentati dal difficile reperimento di alcune tipologie di materiali, come i ponteggi in ferro, riducendo ulteriormente i margini delle imprese di appalti pubblici e privati, già limitati da una crisi decennale - afferma Prisco - Ora il Governo adotti un meccanismo di compensazione urgente e straordinario delle maggiori spese sostenute dalle imprese edilizie prevedendo appositi stanziamenti da erogare alle stazioni appaltanti per compensare le aziende delle maggiori spese sostenute per l'acquisizione delle materie prime".