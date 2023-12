Strade e cantieri, aggiudicati i lavori per la Galleria della Guinza. Marchetti: traguardo storico raggiunto grazie alla Lega e Salvini

“I lavori per la galleria della Guinza sono stati aggiudicati proprio oggi si tratta di un traguardo storico raggiunto grazie alla determinazione della Lega": Lo ha fatto sapere il Segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti commentando il passo avanti per la Strade dei Due Mari che è fondamentale soprattutto per i collegamenti in Altotevere.

"Dopo decenni di promesse disattese dalla sinistra, finalmente con Matteo Salvini al Ministero delle Infrastrutture e con la Lega alla guida della Regione Umbria, la grande incompiuta diventa realtà" ha continuato Marchetti "L’economia e il turismo di Umbria e Marche avranno un’occasione in più di sviluppo. Sono fiero di aver contribuito a centrare questo obiettivo a vantaggio della nostra comunità e delle imprese. Ho portato all’attenzione questo tema dal 2016 in Consiglio Comunale a Città di Castello e due anni dopo in Parlamento, con interrogazioni e sopralluoghi. Un anno fa il Cipess ha portato a 150 milioni il finanziamento per l’adeguamento della Galleria e a breve, finalmente, partiranno i lavori”.