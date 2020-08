Stop al servizio tamponi in modalità drive per chi rientra da Paesi a rischio? "No, tutte operative"

La Regione e il commissario Covid per l'Umbria, Antonio Onnis, hanno smentito seccamente la denuncia del capogruppo del Pd, Tommaso Bori, che aveva annunciato lo stop del servizio tamponi direttamente recandosi nei punti appositi (nei pressi dei nosocomi umbri) in auto per chi è tornato in Umbria da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Attualmente sono tutte operative le postazioni attivate dalla Regione Umbria fatta eccezione nella giornata di oggi per qualladi Pantalla di Todi "temporaneamente sospesa l’attività a causa del maltempo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Le postazioni organizzate dalla Regione tramite le Usl Umbria 1 e 2 – spiega Onnis – saranno attive per tutta la settimana e, al momento, non è prevista nessuna sospensione. La Regione Umbria – sottolinea - da subito, ha stabilito di effettuare i controlli anche direttamente in aeroporto sui passeggeri in arrivo dai paesi maggiormente interessati dall’infezione prodotta dal covid".