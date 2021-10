Spoleto, Andrea Sisti eletto sindaco: ecco il nuovo consiglio comunale, tutti i nomi

Andrea Sisti è il nuovo sindaco di Spoleto (sostenuto dalle liste Movimento 5 Stelle, Ora Spoleto, Civici X Spoleto, Eleggi Spoleto, Partito Democratico). Ecco la composizione ufficiale del nuovo consiglio comunale. Il Partito Democratico prende sette consiglieri (Marco Trippetti, Camilla Laureti, Federico Cesaretti, Danilo Chiodetti, Guerrino Lucentini, Nadia Fibraroli, Mrika Lleshaj); la lista ‘Civici X Spoleto Sisti Sindaco’ prende quattro consiglieri (Enzo Alleori, Donatella Loretoni, Manuela Albertella, Giovanni Angelini Paroli); due consiglieri per il Movimento 5Stelle (Samuele Bonanni, Agnese Protasi); uno per ‘Ora Spoleto’ (Luigina Renzi) e uno per ‘Eleggi Spoleto’ (Letizia Pesci).

In consiglio comunale, ma lato opposizione, entrano come consiglieri i candidati sindaco Sergio Grifoni, Giancarlo Cintioli, Maria Elena Bececco, Diego Catanossi r Paolo Imbriani?. E ancora: 'Alleanza Civica – Grifoni Sindaco’ elegge due consiglieri (Gianmarco Profili, Alessandra Dottarelli), ‘Insieme per Spoleto Cintioli Sindaco’ prende un consigliere (Paolo Piccioni), ‘Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia’ prende un consigliere (Alessandro Cretoni).