Elezioni, “Progetto Spello” presenta la propria squadra e il candidato sindaco Simone Tili

A Spello, la politica locale si anima con l’avvicinarsi delle elezioni comunali. La lista “Progetto Spello” si prepara a presentare ufficialmente la propria squadra e il candidato Sindaco, Simone Tili. L’appuntamento è fissato per sabato 4 maggio, alle 18.30, presso la suggestiva location della Chiesa Tonda Resort.

L’evento vedrà la partecipazione di Carlo Cambi, giornalista di rilievo e figura influente nel panorama enogastronomico italiano, noto per il suo contributo nel fondare il Movimento Turismo del Vino e per essere autore di guide gastronomiche di successo.

Simone Tili e la sua lista si presentano come un gruppo coeso, con una visione progettuale chiara per il futuro di Spello che intende valorizzare le tradizioni e l’identità culturale della città, proiettandola verso nuove opportunità di crescita e sviluppo. Il programma amministrativo proposto è il risultato di un dialogo costante con i cittadini, che mira a rispondere in modo concreto alle esigenze del territorio.

La serata del 4 maggio sarà dunque un’occasione per i membri di Progetto Spello di illustrare le proprie idee e di ascoltare le voci della comunità, in un clima di partecipazione attiva e di impegno verso il bene comune. Con la presentazione dei consiglieri e del programma, la lista si impegna a trasparenza e apertura, elementi fondamentali per una politica vicina alle persone e alle loro reali necessità.

“Siamo diversi da tutte le logiche politiche precedentemente viste a Spello. Noi siamo differenti. Per questo motivo il nostro slogan elettorale sarà: Uniti #facciamo la differenza” conclude Simone Tili.