Speciale Europee 8-9 giugno 2024. accolto ricorso dalla Corte: Alternativa Popolare sarà sulla scheda elettorale

Verdetto ribaltato in Corte di Cassazione per le liste di Alternativa Popolare alle Europee che fanno capo al sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Annullata la bocciatura per mancanza di firme. E' dunque risultata sufficienza l'affiliazione ufficiale con il Partito Popolare Europeo che ha un gruppo di rappresentanti eletti a Bruxelles. Al momento le liste ammesse sono: quelle della la circoscrizione Centrale (dove è presente l'Umbria), la lista per il Nord Ovest e Nord Est e la lista Sud.

"Sono già quattro su cinque le liste ammesse ad oggi, ma siamo totalmente fiduciosi che nel giro di poche ore sarà confermata la nostra partecipazione anche nella circoscrizione Insulare.In tanti erano convinti o speravano che saremmo rimasti fuori, ma purtroppo per loro siamo candidati, siamo pronti e faremo una campagna elettorale in mezzo alla gente, tra il popolo, tra i cittadini: hanno spiegato il Segretario Nazionale e il Presidente di AP Stefano Bandecchi e Paolo Alli.

Alternativa popolare si appella anche ai mezzi di informazione per una corretta visibilità alle tematiche del partito come riservata per le altre forze politiche: Ci auguriamo adesso che tutto il mondo della Informazione, che finora ha ignorato AP, cominci a darci lo spazio giusto per consentire ai cittadini italiani di conoscere la nostra proposta politica, al pari degli altri partiti. Proposta diversa e Alternativa rispetto a tutto l'attuale quadro politico responsabile, dalla destra alla sinistra, dei problemi che il Paese continua ad attraversare. Noi ci siamo".