Sondaggio Sole 24 Ore su sindaci e governatori, in Umbria sorride solo Latini (Terni). Sotto quota 50% Romizi e Tesei, i dati

Un sondaggio che coglie i trend degli amministratori locali 16 mesi dopo lo scoppio della pandemia, in una fase che oggi non è più dominata dai contagi e dalla crisi economica

In calo il gradimento della Governatrice Donatella Tesei e del sindaco di Perugia, Andrea Romizi. Tiene - seppur con qualche punto in meno rispetto al dato della vittoria al ballottaggio - il sindaco di Terni, Leonardo Latini, che comunque resta sopra il 55 per cento del consenso virtuale dei suoi concittadini. I dati si riferiscono alla tradizionale indagine annuale “Governance Poll”, effettuata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore e pubblicata lunedì 5 luglio. Un sondaggio che coglie i trend degli amministratori locali 16 mesi dopo lo scoppio della pandemia, in una fase che oggi non è più dominata dai contagi e dalla crisi economica, ma dalle prospettive di ripresa di tutte le attività grazie al crescendo della campagna di vaccinazione.

Partiamo dai due sindaci dei capoluoghi di provincia della nostra Umbria: il ternano Latini può vantare di stare ancora nei migliori 35 sindaci d'Italia con una percentuale del 56,5 per cento che ne attesta una solida leadership in città. Il sondaggio del Sole 24 ore non premia invece l'operato, post Covid, per il primo cittadino di Perugia, ovvero Andrea Romizi, al suo secondo mandato. Il sindaco perugino si trova nella parte bassa della classifica intorno alla 90esima posizione con un gradimento che si attesta al 48 per cento. Sul podio dei migliori d'Italia spiccano i nomi: di Antonio Decaro (Bari), Luigi Brugnaro (Venezia) e Giorgio Gori (Bergamo).

Sul versante dei Governatori, sempre secondo il sondaggio “Governance Poll”, effettuata da Noto Sondaggi, la presidente Donatella Tesei si attesta all'11esimo posto nella classifica nazionale, quindi a metà ma con una tendenza al ribasso. Il gradimento degli umbri per la Tesei tocca quota 46 per cento (11,6) punti in meno rispetto al dato del 2020. I tre migliori goverantori d'Italia sono: Zaia (veneto), Bonaccini (Emilia Romagna) e Fedriga (Friuli Venezia Giulia).