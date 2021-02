Milleproroghe, passano gli emendamenti Lega in aiuto dei terremotati: rateizzate le bollette, esenzioni su immobili danneggiati

Il lavoro portato avanti dai due deputati leghisti Caparvi e Marchetti: "Ora dialogo con il Ministro per ridare speranza a queste terre in forte crisi economica"

Bollette rateizzate per i terremotati del 2016. Un emendamento dei deputati umbri della Lega, Virginio Caparvi e Riccardo Augusto Marchetti, permette una rateizzazione in 120 mesi per tutti quei cittadini, colpiti dal sisma del 2016, proprietari di immobili inagibili esclusi dai pagamenti e dal computo Isee ed esenzione per le Sae.

“Nel decreto Milleproroghe sono stati recepiti gli emendamenti della Lega che partono dalla considerazione della crisi economica persistente nei territori della Valnerina colpiti dal terremoto, acuita dalle conseguenze della pandemia e dal perdurare da circa un anno delle disposizioni di sicurezza anti contagio – scrivono i deputati leghisti Virginio Caparvi, segretario regionale Lega Umbria e Riccardo Augusto Marchetti, commissario regionale Marche - Grazie all’impegno della Lega e al lavoro portato avanti in parlamento e in Commissione bilancio, dopo che a fine dicembre 2020 era stata decisa la sospensione nei territori terremotati dell’Imu e dei mutui sugli immobili inagibili, è stato compiuto un altro passo fondamentale per dare respiro ai territori della Valnerina”.

Le maxi bollette saranno rateizzate in 120 mesi e sugli immobili inagibili non si pagheranno anche per tutto il 2021. Ottenuta anche l’esenzione per le Sae e gli stessi immobili inagibili saranno esclusi dal computo Isee.

“Il nostro impegno non finisce qui – spiegano Caparvi e Marchetti – il quadro si completa anche con impignorabilità fino al 2023 dei contributi per la ricostruzione, esenzione dalle imposte di bollo e registro e dall'imposta per le insegne commerciali e della tassa di occupazione di suolo pubblico per le attività commerciali e di ristorazione. Insieme al nuovo ministro dello sviluppo economico Giorgetti – concludono – ci siamo attivati per colmare il divario tra le regioni e definire anche in Umbria e nelle Marche l’area di decontribuzione fiscale, già esistente in Abruzzo, indispensabile per una spinta realmente propulsiva all’economia del territorio”.