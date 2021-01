Verini e Gallinella: “Vicini a Bianconi, alla sua serietà e a una politica che si apre alla società"

Fiducia nella magistratura e vicinanza a Vincenzo Bianconi. Ad esprimerle i deputati umbri Walter Verini (PD) e Filippo Gallinella (5 Stelle) dopo il coinvolgimento del consigliere regionale in un'inchiesta sulla gestione post-sismica a Norcia.

Ecco la nota congiunta dei due parlamentari:

“Vincenzo Bianconi sta affrontando la vicenda giudiziaria che ha riguardato l'azienda della sua famiglia con la dignità e la serietá che gli viene riconosciuta. Esprimendo piena fiducia nella magistratura, riaffermando la correttezza e la trasparenza del proprio operato. E annunciando di anteporre - se ci fosse la necessità - l'interesse delle istituzioni rispetto a quello di parte o personale. Noi abbiamo conosciuto Vincenzo quando accettò - in una situazione difficilissima ed elettoralmente quasi proibitiva - di candidarsi a Presidente della Regione con una alleanza tra forze civiche e di centrosinistra, PD e 5 Stelle. Ci colpì subito il grande amore per la sua terra colpita dalla tragedia del terremoto, la volontà di dare un segnale civico di fiducia e speranza all'Umbria, la tenacia e la trasparenza dei comportamenti. Queste cose hanno caratterizzato anche il suo impegno dall'opposizione in questi tredici mesi in Consiglio Regionale. Vogliamo esprimergli vicinanza e ribadire la giustezza di una scelta della Politica di non chiudersi in se stessa, ma di sapere aprirsi a forze della società, a mondi e personalità civiche, che per una fase della propria vita decidono di mettersi al servizio delle istituzioni e della propria comunità”.