Parcheggio dipendenti all'ospedale di Foligno, la Lega: "La Direzione Sanitaria rispristini le sbarre"

“La direzione sanitaria rispristini al più presto il corretto funzionamento Sbarre all’area parcheggio dei dipendenti dell’ospedale di Foligno”. A parlare è Riccardo Polli capogruppo della Lega in consiglio comunale dove il tema è stato nuovamente affrontato oggi (martedì 28 dicembre).

“Ricordo che a seguito di una mia mozione dell’ottobre 2019 - spiega Polli - l’amministrazione comunale di Foligno si è attivata immediatamente al fine di disporre tutto quanto necessario per l’installazione delle sbarre automatiche di ingresso all’area parcheggio dei dipendenti dell’ospedale San Giovanni Battista, come del resto richiesto dal sindacato FSI e dai dipendenti e rimasto inascoltato per molti anni. Ad oggi con rammarico apprendo che le sbarre meccanizzate istallate nel settembre 2020 sono state disattivate".

Ed ecco allora la richiesta del consigliere leghista: "Essendo la gestione ordinaria dell’area parcheggio di stretta competenza della Direzione Sanitaria, ed eventuali negligenze e/o disservizi non sono pertanto in alcun modo attribuibili all’amministrazione comunale, mi auguro che la direzione sanitaria rispristini al più presto il corretto funzionamento del controllo degli accessi del parcheggio riservato ai dipendenti. Veglieremo sul sollecito ripristino e corretto funzionamento".

Il ripristino delle sbarre e l’implementazione della videosorveglianza, secondo Polli, "renderanno più controllata e sicura un’area come quella del parcheggio dell’ospedale, ritenuta di interesse primario per garantire la vivibilità di Foligno. Nel nuovo progetto di videosorveglianza che riguarda tutta la città, ormai in fase di completamento - conclude il capogruppo della Lega -, si prevede infatti anche il coinvolgimento dell’Usl Umbria 2 proprio per la parte relativa alla sicurezza dell’ospedale”.