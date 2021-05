Mobilità sostenibile, ambiente e sicurezza stradale, approvato a Foligno il nuovo regolamento

Approvato in commissione il regolamento per la consulta della Mobilità sostenibile, ambiente e sicurezza stradale grazie all'accordo tra Lega e Movimento 5 stelle che consente di superare l'ostruzionismo del centrosinistra.

Un risultato ottenuto grazie al lavoro del coordinatore della II commissione Domenico Lini e dei commissari Riccardo Polli (Lega) e Rosangela Marotta (Movimento 5 Stelle).

"Abbiamo fatto un accordo con il Movimento 5 Stelle – spiega Riccardo Polli, capogruppo Lega in consiglio comunale - per istituire prima possibile la consulta che affronterà temi molto sentiti da cittadini, associazioni e dal Comune stesso. Abbiamo agito seguendo le regole e siamo soddisfatti che finalmente si sia arrivati ad un accordo tale che entro l’estate questa consulta possa riunirsi per la prima volta. La consulta dell’ambiente, ferma da oltre venti anni, avrà pieno potere consultivo, di indirizzo e di controllo sulle attività del Comune nelle materie di sua specifica competenza: ambiente, sicurezza stradale e mobilità sostenibile. Abbiamo dato libero accesso a tutte le associazioni di categoria che vogliono partecipare, e come da regolamento comunale abbiamo inserito la figura del sindaco, degli assessori, di due consiglieri comunali e del comandante dei vigili urbani".

Il prossimo passo, sarà l’approvazione del regolamento e della conseguente istituzione della Consulta da parte del consiglio comunale.