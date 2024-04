Elezioni a Perugia, Massimo Monni: “La criminalità non va in vacanza né si concede pause di stampo elettorale”

Massimo Monni, candidato sindaco per Perugia Merita ha sollevato serie preoccupazioni riguardo la sicurezza urbana della città. Ha evidenziato una serie di episodi di violenza che hanno scosso la comunità, tra cui aggressioni e rapine, sottolineando che tali eventi continuano a verificarsi nonostante l’introduzione del nuovo Patto per Perugia sicura. “Aggressioni, bottigliate, coltelli e feriti per strada: questa è la sicurezza tanto sventolata a Perugia” ha evidenziato Monni.

Ha criticato l’attuale amministrazione comunale per non aver apportato miglioramenti significativi alla sicurezza pubblica. Inoltre, ha messo in dubbio l’efficacia telecamere di videosorveglianza: “Le 400 telecamere di videosorveglianza tanto sventolate dall’assessore Scoccia hanno forse risolto qualcosa? Evidentemente no” ha sottolineato il candidato.

Monni ha chiesto azioni immediate come il rafforzamento dei vigili urbani e ha esortato la classe dirigente a passare dall’uso del sensazionalismo mediatico a misure concrete per garantire la sicurezza dei cittadini: “Mentre si mettono a punto strategie la criminalità non va in vacanza né si concede pause di stampo elettorale per aggredire ampie zone della città che ormai sono diventate terra di nessuno”.

E ancora: “Quando devono intervenire le forze dell’ordine, che ovviamente tutti ringraziamo per il lavoro che svolgono quotidianamente, significa che abbiamo già fallito. Se queste sono le premesse, è difficile fondare le azioni forti che oggi Perugia merita e che i cittadini hanno ragione di pretendere con rabbia e preoccupazione” conclude il candidato di Perugia Merita