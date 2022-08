Sicurezza, all'Umbria 36mila euro per contrastare le truffe a danno degli anziani

Soldi per progetti di contrasto alle truffe agli anziani. I 36mila euro stanziati per l'Umbria saranno presi dal fondo che raccoglie i proventi di confiscehe esequestri di beni alle organizzazioni criminali.

"Il ministero dell’Interno ha destinato in Umbria oltre 36mila euro per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani. In particolare a Perugia andrà un contributo di 18.548,73 euro, a Terni 17.617,24 - ricorda il deputato della Lega Virginio Caparvi, segretario Lega in Umbria - Un impegno finanziario reso possibile dal lavoro di Matteo Salvini e del sottosegretario Nicola Molteni, anche ricorrendo alle risorse del Fondo unico giustizia provenienti da confische e sequestri nei confronti di organizzazioni criminali. Un ulteriore passo avanti a sostegno degli anziani, per la Lega una promessa mantenuta".

I fondi serviranno per potenziare l’informazione e la formazione dei cittadini anziani per la prevenzione e il contrasto alle truffe tentate direttamente presso le abitazioni, telefonicamente e via web, ma anche per strada, rafforzare la formazione degli operatori delle forze di polizia e degli operatori pubblici dei servizi dedicati alla popolazione anziana sui temi della prevenzione truffe, raggiri e reati, attivare percorsi integrati tra i diversi servizi del territorio a sostegno delle vittime.