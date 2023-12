Settimana della disabilità, le associazioni umbre al Parlamento europeo. Peppucci: "Grande momento di crescita"

"La settimana europea della disabilità ha rappresentato un grande momento di crescita e confronto per far sì che l'Ue si doti di norme uniformi per tutti gli stati membri in grado di garantire i diritti delle persone con disabilità in ogni ambito"

Queste le parole dell'europarlamentare umbra Francesca Peppucci (Forza Italia - Gruppo Ppe) membro dell'intergruppo per le disabilità al Parlamento europeo, a conclusione della settimana europea della disabilità.

"Orgogliosa della rappresentanza umbra di persone con disabilità che ha preso parte ai lavori delle Commissioni parlamentari. Occasioni come queste permettono di vedere da vicino le buone pratiche adottate da alcuni paesi membri ed i modelli virtuosi che siamo in grado di esportare come paese Italia".

Durante la settimana infatti, le Commissioni in Parlamento Europeo, hanno incentrato i loro lavori su tematiche legate alla disabilità. Tra queste le associazioni umbre hanno partecipato anche alla Commissione Femm, "Pratiche dannose nell'UE nei confronti delle donne e delle ragazze con disabilità", durante la quale è intervenuta l'onorevole Peppucci

"Voglio pensare ad un futuro dove la disabilità non sia più un ostacolo, dove chi ha un handicap non venga visto come "diverso" , dove ci sia inclusione lavorativa e sociale, dove sia garantito il diritto all'autodeterminazione. Sono certa che se tutti, ognuno per la propria parte lavoriamo in questa direzione, il futuro non sarà tanto lontano".

A Bruxelles, in questi giorni anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, per partecipare alla sessione plenaria del 29 novembre del Comitato europeo delle regioni (CdR), in cui la consigliera regionale del Gruppo Misto, Donatella Porzi, è intervenuta. Una contomitanza di presenza che ha offerto alle stesse associazioni di ribadire le necessità, ma anche di fare il punto con i rappresentanti delle istituzioni umbre, nei vari livelli.