Perugia, sede della Lega a Fontivegge vandalizzata. Salvini: "Penosi"

"Penosi. A odio e rancore di chi non accetta idee diverse dalle sue risponderemo con sorrisi, speranza e futuro". Matteo Salvini attacca via Facebook i vandali che hanno imbrattato la vetrata della nuova sede della Lega in via Martiri dei Lager. Il leader del Carroccio, nella mattinata del 7 agosto, ha raggiunto Perugia per inaugurare la sede.

La coordinatrice provinciale della Lega, Manuela Puletti, aveva denunciato il fatto con un post su Facebook: "Questa mattina la nuova sede della Lega Perugia, che alle 11,30 sarà inaugurerà Matteo Salvini, è stata imbrattata da "geni" che anziché godersi una bella serata estiva, avevano necessità di vomitare ancora odio".

“Esprimo totale solidarietà a Matteo Salvini e tutti gli iscritti alla Lega”. Parole del consigliere regionale Daniele Nicchi facendo riferimento al “gravissimo gesto di intolleranza politica nei confronti di Matteo Salvini, atteso questa mattina a Perugia per l’inaugurazione della nuova sede della Lega”. Nicchi spiega che “poche ore prima del taglio del nastro, gravi gesti di vandalismo sono stati perpetrati nei confronti dei locali e degli arredi. Le Forze dell’ordine stanno effettuando le necessarie operazioni per assicurare alla giustizia persone che non meritano neppure tale appellativo, per un gesto di violenza e di provocazione senza uguali nella civilissima Perugia. Siamo molto preoccupati per il clima d’odio e di razzismo”.