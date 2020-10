Perugia, 2 milioni per l'adeguamento sismico e normativo di tre scuole a San Sisto: lavori al via in estate

Quasi 2 milioni di euro per l'adeguamento sismico e normativo dell'edificio che ospita tre scuole di San Sisto. A comunicarlo è il Comune di Perugia.

"Sono stati approvati questo pomeriggio dalla Giunta comunale - si legge in una nota dell'amministrazione - i progetti di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di adeguamento sismico e normativo dell'edificio in cui hanno sede le scuole secondaria di I grado 'Alighieri', primaria 'Collodi' e infanzia 'Merini' a San Sisto, per un importo complessivo di 1 milione 960mila euro. Il progetto è finanziato dal Miur attraverso i mutui Bei. Prossimo passo sarà l’approvazione dei successivi progetti definitivi ed esecutivi, al fine di poter dare il via ai lavori nell’estate 2021".