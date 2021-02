Lezione di arabo a scuola, Lignani Marchesani chiede l'intervento dell'Ufficio scolastico regionale

Lezione di arabo alla primaria Franchetti di Citerna, per il consigliere provinciale Andrea Lignani Marchesani la signora chiamata a svolgere la lezione ha postato "frasi troppo forti sul profilo social" e per questo si chiede l'intervento dell'Ufficio scolastico regionale.

"Il presidente della Provincia, che ha una costante interazione con l'Ufficio scolastico regionale per questioni didattiche, amministrative e di gestione diretta delle scuole chieda chiarimenti ufficiali al dirigente dell'Ufficio medesimo sulla vicenda della scuola primaria di Fighille Franchetti. Sono passati giorni in cui abbiamo assistito a prese di posizioni deliranti da parte di sindacati, partiti di sinistra e Anpi a difesa della pseudo lezione di arabo - dice Lignani - Fratelli d'Italia aveva scelto la via del silenzio visto il grave contesto in cui opera il mondo della scuola ma il diffondersi sui social dei post della pseudo insegnante di arabo inducono a un chiarimento istituzionale ufficiale".

Il consigliere si richiama alla storia e al dialogo tra culture, ma non può che sottolineare due elementi fondamentali: "Non sappiamo a che titolo la signora potesse stare all'interno dell'Istituto quando vigono rigidissimi protocolli di tipo sanitario e soprattutto cosa ha detto ai bambini - dice Lignani - Nei suoi post ci sono frasi molto forti, certo riprese dal Corano, ma che evocano un duro dogmatismo. Affermazioni di tradizionalismo cattolico avrebbero suscitato levate di scudi per violazione della laicità dello Stato e vorremmo capire, visto che la religione cattolica è materia facoltativa nelle scuole, perché una simile lezione è stata fatta in orario obbligatorio. All'uopo sarà presentata un'interrogazione al presidente della Provincia".