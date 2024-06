Elezioni a Perugia, margherite e foto di gruppo: la sfida passa anche dai social

Conto alla rovescia, meno nove giorni al ballottaggio che vede protagoniste le due candidate a sindaca della città di Perugia, Vittoria Ferdinandi e Margherita Scoccia. Una sfida nella città, una sfida sulle piattaforme social. Una sfida a colpi di margherite, una sfida a colpi di sorrisi.

La fontana Maggiore di piazza IV Novembre si trasforma in una margherita, le foto dei profili social di sostenitori e candidati del centrodestra inseriscono l’immagine del fiore che dà il nome alla candidata Scoccia.

Dall’altro lato i sostenitori e candidati di centrosinistra e civici. Su molti profili social è apparsa una foto con la candidata Vittoria Ferdinandi e lo slogan “Vince Perugia”.

Le due candidate hanno ovviamente differenti visioni politiche, ma anche stili di comunicazione distinti che sfruttano le potenzialità dei social media per raggiungere e mobilitare i loro elettori.

Margherita Scoccia con la sua campagna incentrata sull’iconografia del fiore punta a evocare un senso di familiarità e continuità. L’uso della fontana Maggiore come una grande margherita sfrutta un elemento iconico della città per legare ancora di più la candidata al territorio e alla sua storia.

D’altro canto Vittoria Ferdinandi fa leva sull’unità e sulla coesione sociale, elementi fondamentali per la coalizione di centrosinistra e civici. Il messaggio è chiaro solo attraverso la collaborazione e l’unità si può raggiungere il successo. Il sostegno visibile dei suoi elettori sui social media con le loro foto insieme a lei simboleggia una comunità coesa e determinata.

La battaglia per Perugia non si gioca solo nei comizi e nelle strade, ma anche nelle pagine e nei profili social. Le campagne di Ferdinandi e Scoccia offrono un affascinante esempio di come la politica moderna si sia evoluta diventando sempre più integrata con le tecnologie digitali e le strategie di marketing.