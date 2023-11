Sanità in Umbria, l'atrofia muscolare spinale è la prima causa di morte infantile. Ma non rientra nello screening neonatale

Un neonato su 10mila in Italia viene colpito l'atrofia muscolare spinale (Sma) è una patologia neuromuscolare caratterizzata dalla progressiva morte dei motoneuroni, le cellule nervose del midollo spinale che impartiscono ai muscoli il comando di movimento. Tale patologie, secondo i report sanitari nazionali, costituisce la più comune causa genetica di morte infantile. Eppure in Italia l'atrofia muscolare spinale non è inserito ne panel dello screening neonatale che prevede una lunga serie di indagini su malattie congenite. In consiglio regionale l'argomento è tornato al centro dei lavori grazie all'interrogazione della consigliera Donatella Porzi (Misto) che ha chiesto alla Giunta "gli intendimenti circa l’introduzione dell’atrofia muscolare spinale nel panel dello screening neonatale della Regione Umbria".

Eh già perche se a livello nazionale si è ancora fermi al Palo, la maggioranza delle Regioni - che gestiscono la sanità locale - hanno preso provvedimenti. "In assenza di un decreto di aggiornamento del panel nazionale 16 Regioni su 20 hanno attivato autonomamente almeno un programma, generando così importanti differenze regionali" ha spiegato in aula Donatella Porzi "È indispensabile aumentare il numero delle patologie sottoposte a screening, sviluppando un'accurata presa in carico successiva alla diagnosi. Diventa essenziale sapere entro quando il Ministro intenda inserire la SMA tra le patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale esteso, garantendo l’uniformità di tale diritto su tutto il territorio nazionale. È importante inoltre conoscere lo stato di avanzamento delle attività e gli eventuali esiti del gruppo di lavoro ‘Screening neonatale esteso’ in merito alle altre patologie previste da legge ai fini dell’inserimento nel panel”.

L'assessore Coletto pur ribadendo l'importanza della modifica del panel nazionale e regionale, ha anche ammesso che in Umbria e come a livello nazionale è ancora tutto fermo: “l’atrofia muscolare spinale al momento non rientra nello Sne e non è coperto dai Lea. Sarà mia cura sollecitare direttamente il Ministero per inserirla tra le patologie neonatali che vengono ricercate. Sarebbe sicuramente opportuno agire in questo senso, anche eventualmente con risorse regionali. Tra le varie patologie non riconosciute c’è anche la fibrosi cistica, che invece in Umbria è già oggetto di screening”. Dura la replica del consigliere Porzi: “Siamo ancora dove ci trovavamo sei mesi fa. Il vostro Governo dichiara di aver preso impegni seri su una patologia molto importante ma ci siamo fermati alle parole e agli impegni”.