Consulta delle professioni sanitarie, tutti d'accordo a Palazzo Cesaroni per migliorare i servizi assistenziali

Una consulta regionale per le professioni sanitarie e socio sanitarie. È quanto approvato all’Assemblea legislativa regionale dell’Umbria su proposta del consigliere regionale Andrea Fora (Patto civico) e condivisa e sottoscritta in Aula da tutti i capigruppo.

L’atto impegno la Giunta regionale a “procedere alla costituzione della Consulta regionale delle Professioni sanitarie e Socio sanitarie, al fine di dare seguito a quanto già avvenuto a livello nazionale con la Consulta nazionale costituita e di assicurare una integrazione e una interdipendenza virtuosa delle diverse delle diverse figure e delle competenze distintive delle professioni, che concorrono all'organizzazione ottimale dei servizi assistenziali nelle fasi di predisposizione del nuovo Piano sanitario regionale”.

Sulla scia di quanto avvenuto in altre regioni, la consulta ha l’obiettivo di essere un luogo di sintesi di tutte le professioni sanitarie, in larga misura pubbliche oltre che private, rappresentando “un luogo nel quale la Regione possa attivare un confronto permanente in relazione alla programmazione e all’attuazione delle politiche socio sanitarie regionali - ha detto Fora - Visto che siamo nella fase di programmazione del nuovo Piano sanitario regionale la Consulta può rappresentare uno strumento fondamentale per poter avviare un confronto strutturato sulla rilevazione dei bisogni della popolazione medica e socio sanitaria. Questa mattina l’assessore Coletto, rispondendo ad una interrogazione, ha confermato che è in corso di predisposizione una delibera per la costituzione della Consulta. Informazione appresa con estremo piacere visto che la richiesta risale a sei mesi fa”.

Stefano Pastorelli (capogruppo Lega) ha affermato che “si tratta di un tema particolarmente significativo sottolineato anche dall’assessore Coletto nel corso della mattinata. Condivisione dunque per il contenuto della mozione che chiediamo anche di sottoscrivere”.