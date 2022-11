Sanità, la Regione assumerà psicologi da inserire nelle strutture territoriali, passa la mozione del civico Fora e si spacca la maggioranza

Assumere psicologi di base all'interno del servizio sanitario regionale, passa la mozione del consigliere Andrea Fora (10 voti a favore da parte della minoranza, di Fratelli d’Italia e della consigliera Francesca Peppucci), ma “stona” il voto contrario dei 7 consiglieri della Lega.

“Stupisce il voto contrario della Lega su un tema così importante per la salute e il benessere delle nostre comunità e dei nostri giovani – spiega Fora - Le restrizione alla socialità causate dal Covid hanno messo a repentaglio il benessere di tante persone, in particolare giovani, in questo periodo storico”. Con il Bonus psicologo in Umbria si sono superate già le 6.000 domande e nella legge di stabilità 2022 sono stati stanziati per l’Umbria quasi 600.000 euro per l’assunzione di psicologi di base all’interno delle Aziende sanitarie.

In Umbria queste risorse “non sono state utilizzate dalla Regione e se non impegnate entro la fine dell’anno, dovranno essere restituite al Governo – prosegue Fora - La mozione impegna la Giunta a procedere entro la fine del 2022 a utilizzare queste risorse economiche per l’assunzione degli psicologi. Stupisce ancora di più il voto contrario della Lega, che a livello nazionale

era stata favorevole all’introduzione di questa misura”.