Sanità, nuova nomina per il vicesindaco Gianluca Tuteri

Nuova nomina per il vicesindaco di Perugia. Nel corso della Conferenza dei Sindaci - organo di rappresentanza dei Comuni per l’espressione delle esigenze sanitarie del territorio di competenza, con funzioni di indirizzo e controllo sull'attività socio-sanitaria e di partecipazione alla programmazione (ai sensi dell’art.8 della Legge Regionale n.11 del 09 aprile 2015) - Gianluca Tuteri, delegato in forma permanente alla partecipazione in rappresentanza del Comune di Perugia, è stato eletto all’unanimità presidente della Conferenza nonché presidente del Consiglio di Rappresentanza, di fatto l’organo attraverso cui la Conferenza svolge le proprie funzioni.

Gli altri membri di diritto del Consiglio di rappresentanza sono il sindaco del Comune di Città di Castello Luca Secondi e il sindaco del Comune di Gubbio Filippo Stirati.

Durante la riunione i sindaci dei Comuni rientranti nella competenza dell’AUsl Umbria 1 (Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Citerna, Città della Pieve, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Fossato di Vico, Fratta Todina, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Pietralunga, San Giustino, San Venanzo, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica) hanno approvato all’unanimità il regolamento sul funzionamento della Conferenza.

A breve, evidenzia una nota del Comune di Perugia, verrà programmata un’ulteriore seduta per la nomina degli altri due membri del consiglio di rappresentanza.

"E’ un onore per me essere stato eletto alla carica di presidente della conferenza e del consiglio di rappresentanza – spiega il vice sindaco Tuteri – A tal proposito vorrei ringraziare tutti i sindaci dei Comuni che hanno partecipato alla seduta del 24 gennaio per aver manifestato così tanta fiducia nei miei confronti e per aver condiviso unanimemente la mia nomina ed il regolamento. La conferenza dei sindaci rappresenta un utile luogo di confronto all’interno del quale i componenti potranno contribuire concretamente a delineare le linee di indirizzo e di attività delle unità sanitarie locali nonché a definire la programmazione e le modalità di integrazione della risposta ai bisogni di salute. C’è molto lavorare da fare, ma sono convinto che con il confronto e il dialogo sarà possibile raggiungere risultati importanti nell’interesse delle comunità che rappresentiamo".