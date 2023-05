Sanità, il Pd di Perugia contro le "migrazioni": "Esami nelle strutture più vicine per gli over 65"

Una corsia preferenziale per i pazienti over 65 perché non siano costretti a rinunciare ad esami ed analisi o a rivolgersi a strutture private se non hanno figli o parenti che li possono accompagnare. Il Pd comunale di Perugia ha commissionato a un istituto demoscopico un'indagine sociologica sui bisogni dei cittadini perugini, in particolare su quelle che ritengono le principali criticità. Dopo le buche e i trasporti, la voce più votata è stata quella della sanità e, nello specifico, spiega Sauro Cristofani, coordinatore comunale dei Dem, "non tanto la malasanità, ma la difficoltà di accesso alla sanità pubblica". Ovvero, "la possiiblità di prenotatore prestazioni in tempi contenuti e in strutture vicine. E' chiaro che più il cittadino è anziano, più il problema è sentito, ma anche concreto se si considera, inoltre, che, come ci dice la Caritas, cresce sempre più il numero di anziani soli e in condizioni economiche difficili". E allora che fare? "Noi chiediamo al sindaco di Perugia di farsi carico di questa fetta di popolazione cittadina, bisogna tener conto che un cittadino di Perugia su 4 ha oltre 65 anni, non sono pochi. Gli chiediamo di farsi carico di questa necessità verso la Regione per ipotizzare una via preferenziale nelle prenotazioni per gli over 65 affinché possa essere consentito loro di effettuare esami strumentali e analisi nelle strutture più vicine a loro". Non una struttura precisa, "non ne indichiamo una, ma quella più vicina. Può essere, per esempio, Umbertide per un residente a Sant'Orfeto. L'importante è che si ponga un freno alla migrazione sanitaria a cui si è costretti oggi".

Le liste d'attesa? "Il fatto che la Regione abbia messo mano a una criticità di questo tipo è importante, ne prendiamo atto. In questa ottica di ampliamento dei servizi e di maggiore apertura degli ambulatori, chiediamo che si aggiunga un elemento in più, appunto quello della distanza per chi ha più difficoltà a spostarsi. In fin dei conti, potrebbe essere solo un filtro ulteriore da inserire nelle prenotazioni" aggiunge ancora Cristofani. "La sanità umbra che è stata a lungo benchmark nazionale come servizio deve dare una risposta più efficace ai suoi cittadini. Perché, è chiaro, la nostra proposta riguarda Perugia, ma ovviamente potrebbe, dovrebbe, essere replicata in tutti i territori": E a proposito di territorio, "si è impegnato troppo tempo a individuare i direttori delle Aziende ospedaliere, mentre c' è stata sempre meno attenzione per la sanità territoriale, che è invece è cruciale. A Perugia come in Umbria deve tornare a essere un servizio degno di questo nome": Il Pd di Perugia pensa che anche da questa rinnovata attenzione verso gli anziani si possa partire.