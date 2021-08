Umbria, parla Salvini: "Melasecche? Non ci metto becco, fiducia nella Tesei e in Caparvi"

"Melasecche? Ho piena fiducia nella Tesei, che è una delle migliori governatrici d'Italia, e nel nostro segretario regionale Virginio Caparvi. Non sarò io da Roma a imporre una soluzione che troveranno loro, io non ci metto becco". Così Matteo Salvini, leader della Lega oggi a Città di Castello per la presentazione del candidato sindaco Roberto Marinelli, ha risposto a chi gli chiedeva dell'espulsione dal partito dell'assessore regionale Enrico Melasecche sottolineando però che "se uno fa l'assessore fa l'assessore, se fa il consigliere fa il consigliere. Questo vale in Umbria e in tutte le altre regioni italiane".