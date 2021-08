Città di Castello, Salvini presenta il candidato sindaco Marinelli: "Un peccato andare divisi"

Il candidato sindaco della Lega per Città di Castello sarà Roberto Marinelli, presentato oggi nel centro tifernate dal leader nazionale Matteo Salvini che non ha però perso le speranze di arrivare alle amministrative con il centrodestra unito. "Siamo qui per tentare ancora un accordo - ha detto Salvini -. L'unità del centrodestra per noi è importante, ma guardando avanti e facendo scelte civiche come civico è Marinelli, allargandosi alla società civile, alle imprese e ai professionisti".

Salvini invita gli alleati a restare compatti: "Insieme governiamo la Regione - ha aggionto il numero uno della Lega - e sarebbe un peccato presentarci divisi a Città di Castello, mentre quella di Spoleto è una storia a parte e molto complicata. Puntare su politici che già in passato hanno perso non penso sia il modo migliore per guardare al futuro".