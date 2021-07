"Inserire la maculopatia nei Livelli Essenziali di Assistenza": via libera alla mozione della Lega

Inserire la maculopatia nei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea). Questo chiedevano i consiglieri regionali della Lega e la mozione promossa da Paola Fioroni (vice presidente assemblea legislativa) e Stefano Pastorelli è stata approvata all'unanimità. Un atto che impegna la Giunta regionale ad “intervenire presso il Governo affinché siano messe in atto tutte le azioni necessarie" per raggiungere lo scopo.

“La maculopatia è una malattia oculistica che coinvolge la parte centrale della retina che determina una progressiva scomparsa della visione degli occhi - ha spiegato la consigliera Fioroni, prima firmataria della mozione -. Solitamente non causa cecità, ma essendo una malattia incurabile è essenziale agire in prevenzione. In Italia colpisce più di un milione di persone. Si stima che ogni anno, si verifichino circa 63 mila nuovi casi. Nella maggioranza dei casi, la maculopatia è legata all’età e di solito si manifesta in soggetti con età superiore ai 55 anni, tuttavia, non è escluso che possa manifestarsi già nell’infanzia o in giovani adulti. Anche le persone più giovani sono a rischio in quanto la maculopatia può insorgere come conseguenza della miopia, disturbo della vista assai diffuso e tra le cui concause si rinviene l’uso intensivo di apparecchi elettronici come computer e smartphone".

A rendere necessaria la diagnosi precoce, secondo la consiglierea dalla Lega, è "l'altissimo potere invalidante della maculopatia, ritenuta una delle principali cause di cecità nei Paesi occidentali". Ecco perché "si ritiene indispensabile garantire a tutti l’accesso alla diagnosi e alle eventuali cure successive, a prescindere dalle disponibilità economiche di ognuno, e ciò risulta possibile solo attraverso l’inserimento delle prestazioni mediche relative alla diagnosi e alla cura della maculopatia tra i Livelli Essenziali di Assistenza. I Consigli regionali si stanno muovendo in maniera corale per chiedere questo al Governo. Questa è un’opportunità da non sottovalutare e da non perdere”.

Unanime, come detto, il sì alla mozione e dall'opposizione anche Tommaso Bori (capogruppo Pd) ha ricordato che “questa è una delle tante malattie da inserire nei Lea. E oggi possiamo approvare questa mozione, a cui voterò favorevolmente - ha tenuto però a precisare il neo segretario umbro del Partito Democratico - solo grazie ai consiglieri di minoranza che stanno garantendo il numero legale”.