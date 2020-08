Città della Pieve: servizi del Punto di primo soccorso garantiti anche ad agosto

Ferragosto sicuro con il Punto di Primo soccorso di Città della Pieve in funzione anche in orario notturno.

"I servizio notturno sarà garantito anche dal 16 al 31 agosto - annuncia l'amministrazione comunale, sottolineando che la conferma ufficiale è arrivata "dopo numerose interlocuzioni del sindaco con la direzione sanitaria della Usl".

"Non smetteremo di ribadire e ricordare – si legge in una nota del Comune - che la nostra città ha subito negli anni, per mano dei governi regionali passati, una vera e propria discriminazione nel riconoscimento dei diritti sanitari. Discriminazione che delle persone hanno pagato con la propria vita ed i Pievesi questa pagina nera della loro storia non la scorderanno mai. Oggi questa comunità – prosegue la nota - non è più disposta a piegarsi, e sollecita, compatta, di vedersi restituito il sacrosanto diritto ad avere tutelata la vita, con l'istituzione quantomeno del presidio di area disagiata con Pronto soccorso".