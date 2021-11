Elezioni provinciali, salta l'inciucione da guinnes dei primati su Perugia e Terni: "Niente spartizioni a tavolino, niente lista unica". Ecco perchè

Il voto alle amministrative è ormai archiviato. Ora i partiti e i movimenti civici - rappresentati nei vari consigli comunali - sono concentrati sulle elezioni di secondo livello: ovvero il rinnovo dei presidenti e dei consigli delle Province di Perugia e Terni. Dopo la Riforma Renzi-Delrio i cittadini sono stati esclusi dalle urne per eleggere rappresentanti nel più antico istituto di governo dei territori. Votano sindaci e consiglieri comunali. E il loro voto vale di più se provengono da città maggiori. Voto ponderato: lo chiamano i tecnici. Tutto quindi dipende dalle segreterie, dalle correnti, dai territori in lotta con altri. Praticamente il terreno ideale per eventuali strategie ma anche inciuci. Anche perchè le Province - seppur molto operative per strade e scuole - distano ormai anni luce dall'attenzione degli elettori. Fatta questa premessa, andiamo ai retroscena - da noi raccolti in questi ultimi sette giorni - anche perchè le elezioni provinciali rischiavano - rischiano ancora pare ormai improbabile - di passare alla storia per il più grande inciucio centrodestra-centrosinistra della storia politica di casa nostra, dopo l'inizio del bipolarismo.

A confronto il voto per il presidente del consiglio comunale di Assisi - civici traditi dall'accordo Pd-Centrodestra dopo che i primi alle comunali avevano preso complessivamente oltre il 27 per cento -. Di cosa stiamo parlando? Lista unica con all'interno candidati di centrodestra e centrosinistra e candidato alla presidenza ovviamente condiviso e quindi già eletto. Un po' per evitare a certi segretari di contarsi, un po' per evitare figuracce da destra e a sinistra. A Perugia un presidente più vicino al centrodestra. A Terni un candidato presidente più vicino al centrosinistra. L'inciucio perfetto con tanto di benedizione di tre partiti influenti e regia perugino-centrica. Si dice il peccato e non il peccatore?

Stavolta sì. Per un motivo semplice: i tanti rumors e i tanti scarica-barile - ad operazione saltata - non permettono di avere certezze sui tre nomi di questa regia. Ma ribadiamo perugini, coetanei e in teoria sulla carta feroci nemici seppur con stili molto diversi. Il grande inciucio però ha fatto saltare il banco soprattutto nel centrodestra la cui stragrande maggioranza era contraria all'accordo. Soprattutto i Forzisti che a Terni sanno di aver qualche speranza di conquista della Provincia. Con la sindaca molto amata Pernazza di Amelia - tra l'altro anche prima dei non eletti in Fi alle ultime regionali per via di un solo seggio conquistato - fresce di vittoria schiacciante per un secondo mandato. Aprezzata anche dalla Lega e da Fratelli d'Italia e civici. Quell'accordo - nel ternano in favore del Pd - avrebbe fatto saltare tutte le speranze di un esponente non di centrosinistra alla guida della provincia di Terni. Da qui, dopo giorni di lotta, la cancellazione - in parte senza tracce - dello strano accordo. Terni prevale sui perugini.

E tirano un sospiro in molti nel centrosinistra e nel centrodestra. Anche per la Provincia con sede in piazza Italia si andrà al voto con due liste e con due candidati: qui sono in vantaggio, in teoria, i democratici e alleati vari ma la Lega - a cui spetta, da accordi il candidato - sta valutando due candidati di tutto rispetto: il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, - per solleticare gli indipendenti o moderati del territorio della Terza Provincia mai nata - o il sindaco Enrico Valentini. Per il centrosinistra al momento è in corso uno studio per individuare una rosa e poi scegliere il candidato presidente. Dunque salvo ripensamenti dell'ultima ora... l'ora più buia - da un punto di vista della trasparenza e del rispetto degli elettori - della politica di casa nostra è stata evitata.