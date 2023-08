Salario minimo, l'annuncio di Bori: "Superate le 300mila firme, battaglia sacrosanta"

Il Partito Democratico dell’Umbria annuncia con una nota "oltre 300mila firme raggiunte" per il salario minimo. "Una battaglia sacrosanta che tutte le forze alternative alla destra stanno portando avanti a tutti i livelli", aggiunge il segretario dem, Tommaso Bori.



"Il Pd – sottolinea Bori – mette al centro il lavoro dignitoso e di qualità e la battaglia sul salario minimo va in questa direzione, insieme alla guerra ai ‘contratti pirata’, rilanciata proprio dalla segretaria Schlein, per evitare di gettare nella precarietà interi settori e generazioni. L’Umbria dunque sarà protagonista in questa battaglia contro il lavoro sottopagato e precario, come vuole essere protagonista della campagna per la sanità pubblica. Addirittura leggiamo di nuovi tagli al settore, a fronte della mancanza di risorse sufficienti a stare al passo con l’inflazione. Questo significa che sempre più spesso ci sarà chi si troverà in difficoltà e quindi costretto ad attendere mesi per un esame o a dover pagare, potendoselo permettere. La sanità invece va resa più prossima alle persone, con più territorio e più case della salute".

Salario minimo, la proposta di legge

"La proposta di legge unitaria delle opposizioni - scrive il Partito Democratico su Facebook - fa due cose fondamentali e riguarda dipendenti e autonomi: rafforza la contrattazione collettiva, perché fa valere verso tutte le lavoratrici e i lavoratori di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto collettivo firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative: in questo modo si contrastano i contratti pirata; fissa una soglia di 9 euro lordi all’ora come minimo tabellare, sotto la quale nemmeno la contrattazione collettiva può scendere. Altrimenti non è lavoro ma sfruttamento".