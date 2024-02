La campagna elettorale è iniziata, ma per il sindaco Romizi c'è chi confondo "la propaganda con la realtà"

Vittoria Ferdinandi accetta di essere la candidata sindaca del centrosinistra e attacca il sindaco uscente Andrea Romizi. Il primo cittadino non ci sta e con un lungo post sui social risponde alle provocazioni "di propaganda".

“Romizi ha piegato una città su se stessa, l’ha resa una città spaventata, frammentata…”

Questa è la “gentile” dedica che mi hanno voluto rivolgere nella giornata di ieri.

Sento allora la necessità e il desiderio di domandare a tutti voi: vi ho reso spaventati? In questi anni vi siete sentiti dal Sindaco abbandonati?

Onestamente non credo di meritare questo pensiero, né credo lo meriti la città.

Perché se c’è un elemento che mi è stato trasversalmente riconosciuto è quello di aver riavvicinato l’amministrazione ai cittadini e con loro di aver riattivato processi virtuosi condivisi e nuove e rinnovate sinergie, con le quali in tante aree stiamo non solo curando antiche ferite ma valorizzandone potenzialità.

Come non credo che questo giudizio se lo meritino le tante donne e i tanti uomini di buona volontà che in questi anni hanno lavorato con me raggiungendo risultati che sono sotto gli occhi di tutti e risultano essere misurabili con indicatori reali e in maniera oggettiva.

Si pensi semplicemente al bilancio che si restituisce ai perugini completamente risanato.

Si pensi agli investimenti che, come riportato dal programma triennale delle opere pubbliche, in questi anni siamo riusciti a decuplicare da 20 a 200 milioni, e al riguardo non può essere in maniera sbrigativa disconosciuta la capacità che questa amministrazione ha avuto di intercettare risorse come poche altre città in questi anni, vedasi la classifica del Sole 24 ore che, in valori assoluti, colloca Perugia al pari di regioni e città metropolitane.

Si pensi alla spesa sociale che è passata da circa 9milioni di € nel 2014 a oltre 18milioni l nel 2023, a cui si aggiungono oltre 3milioni di fondi PNRR già “ in cantiere”.

Si pensi alla capacità di recuperare la nostra storia e la nostra bellezza tramite il programma Art bonus e d’altro verso si pensi anche alla visione straordinaria che si è riusciti a coltivare nella tecnologia in primis con l’infrastrutturazione della fibra fino ad arrivare al gemello digitale della città, primo in Italia.

Si pensi al turismo sempre più destagionalizzato con l’aeroporto che supera la soglia dei 500mila passeggeri. Si pensi alla città piena di visitatori in ogni periodo dell’anno, capace di attrarre turisti da tutto il mondo e attenzioni dai principali media internazionali.

Le persone che in questi anni hanno lavorato con me sanno bene che quello che vediamo prendere forma è solo una parte di tutto quello che abbiamo seminato e che nei prossimi anni verrà alla luce.

Penso al PINQUA a Ponte San Giovanni, al BRT fino a Castel del Piano, agli ulteriori interventi in stazione, al cantiere di Monteluce che a breve ripartirà, alla cittadella giudiziaria. Se si dovessero andare a sommare tutti questi interventi avremmo ancora più chiara la potenza delle azioni attivate con risorse che questa città non ha mai visto.

Ed in queste opere e in questi numeri c’è un unico filo conduttore: la persona nella sua interezza. In ogni piano di rigenerazione, in ogni progetto è lei il punto di partenza e a lei sono dedicate gran parte delle iniziative, proprio con il fine di creare una città a misura d’uomo, contro ogni marginalizzazione, affinché nessuno rimanga solo.

Una città perfetta? No.

Ma una città che ha saputo rialzarsi e accompagnare questi processi che hanno portato scelte importanti e lavoro costante: certamente questo ha comportato fatica ma anche frutti nuovi e concreti che presto raccoglieremo.

In questi anni posso aver commesso degli errori, ma sono stato costantemente mosso dall’idea di una comunità unita, coesa e matura.

Capisco che in campagna elettorale tutto (o quasi) sia concesso, ma reputo che sia fondamentale non perdere mai di vista il confine fra propaganda e realtà.

Pertanto quello che a me eventualmente spaventa è che si affronti questa campagna elettorale non tanto parlando della nostra città con le sue potenzialità e fragilità, ma tornando ai tempi in cui la priorità alla fine era semplicemente quella di delineare nel volto dell’altro il demone da combattere.

Questa non sarà mai la mia politica.