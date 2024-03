L'ex Ministro Speranza a Perugia per presentare il libro sul Covid: “Ecco come difendere la sanità pubblica”

“Peggio di questa crisi c’è solo il rischio di sprecarla” l’ex ministro della Salute, Roberto Speranza, cita Papa Francesco a Palazzo Cesaroni in occasione della presentazione del suo libro “Perché guariremo” edito da Solferino.

L'opera di Speranza evidenzia l'arduo impegno e le decisioni complesse che sono state necessarie durante l'emergenza sanitaria del Covid, sottolineando l'importanza di supportare il sistema sanitario pubblico.

Prima dell’intervento dell’ex ministro, portato ieri in Umbria dal Partito Democratico, Vittoria Ferdinandi, candidata sindaca di Perugia per centrosinistra e civici, ha discusso le sfide che la città sta affrontando sul piano della salute pubblica ponendo l’accento sulla necessità di un cambiamento significativo. “Avevamo capito ciò che il Covid ci aveva messo difronte agli occhi - sottolinea Ferdinandi - cioè che la salute pubblica non va tutelata esclusivamente nelle strutture che fanno parte del sistema sanitario nazionale, ma va tutelata prima di tutto anche in quelle strutture sociosanitarie di cui è responsabile anche il comune”.

Per tutta la durante dell’incontro, tenutosi nella splendida sala Brugnoli, in piazza Italia alcuni contestatori hanno manifestato contro l’ex ministro. A loro Speranza ha risposto: “Il confronto democratico si può sempre fare e sono assolutamente convinto delle scelte che noi abbiamo fatto. Siamo in democrazia ognuno la pensa come vuole però non sarà per qualche manifestazione che io cambierò idea su alcune questioni di fondo”.

È stata si la presentazione del libro, ma anche un manifesto d’intenti, dove si è discusso di sanità non solo con l’ex ministro ma anche con Tommaso Bori, segretario regionale del Pd, il professor Francesco Menichetti, presidente nazionale Gisa e Marina Sereni, responsabile nazionale Salute e Sanità del Partito democratico.

Speranza ha evidenziato che, oggi più che mai, è cruciale discutere di sanità e mobilitarsi per definire chi siamo come società e ha lodato l’impegno della segretaria di partito, Elly Schlein, per aver inserito la sanità al centro dell’agenda politica.

La giornata si è inoltre focalizzata sul ricordo delle vittime del covid, un momento di riflessione sulla perdita e sulla capacità collettiva del paese di superare un periodo così buio.

Infine Speranza ha fatto un appello alla difesa della sanità pubblica: “Con il coltello tra i denti, dobbiamo difendere la sanità pubblica”, enfatizzando la determinazione necessaria per proteggere questo diritto fondamentale.