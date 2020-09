Ritorno a scuola e difficoltà trasporti: "A Perugia e in Altotevere troppi studenti rimasti a piedi"

“L'inizio dell'anno scolastico, con punte di criticità in alcune aree dell'Umbria come l'Alto Tevere e il Perugino, ha registrato problematiche ed inefficienze nel servizio svolto da Busitalia a causa delle regole imposte per il distanziamento sociale nell’emergenza COVID-19”. La denuncia è del consigliere regionale Thomas De Luca (M5S) che ha messo in risalto che tanti sono stati "i ragazzi lasciati in strada per ore in attesa di un posto disponibile".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo De Luca: “se i disagi dovessero continuare nel prosieguo dell'anno scolastico, con l'approssimarsi dell'inverno ci troveremmo di fronte a importanti conseguenze anche sulla salute e sul rendimento scolastico dei ragazzi. A fronte di un trattamento estremamente favorevole ricevuto dal Governo dai gestori del trasporto pubblico locale nel periodo del lockdown - ha concluso - è inconcepibile che si possano verificare tali situazioni”.