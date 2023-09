Quattro milioni di euro di risparmi del consiglio regionale alla giunta Tesei per sociale e imprese

Il consiglio regionale dell'Umbria ha deliberato di assegnare 4 milioni di euro di risparmi alla giunta regionale, vincolandone la spesa per il sociale e per le imprese.

"Questa cifra enorme è frutto di risparmi del consiglio, i quali permetteranno di liberare risorse utili al sociale e imprese e che mi rendono particolarmente orgoglioso perché arrivano in un momento di rincari generali e difficoltà oggettive anche per i bilanci pubblici - ha affermato Marco Squarta, presidente dell'assemblea legislativa dell'Umbria - Quattro milioni che si aggiungono ai 2 milioni degli anni passati, forse non determinanti per misure faraoniche, ma sicuramente importanti per dare risposte concreta a bisogni sempre più stringenti e urgenti".

Un impegno sostenuto da tutto l'ufficio di presidente di Palazzo Cesaroni: "Mi corre l’obbligo di ringraziare tutto l’ufficio di presidenza perché i risultati ottenuti derivano da un lavoro di squadra costante e serio - conclude Squarta - L’Umbria che voglio è un posto dove tutti possono vivere dignitosamente nella consapevolezza che le istituzioni fanno la loro parte".