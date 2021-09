Ripartenza economica, Pastorelli (Lega): "Rifinanziare bando per digitale e industria 4.0"

Stefano Pastorelli, capogruppo Lega in Regione Umbria, ha depositato una mozione sul rifinanziamento del bando “Medium” all’interno della manovra “Smart attack”, chiedendo l’impegno della Giunta e dell’assessore allo sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione, a rifinanziare il suddetto bando, in base alle risorse a disposizione, per stimolare e supportare ulteriori investimenti nel digitale e industria 4.0, rilevanti per la ripartenza economica della Regione Umbria.

“All'interno della manovra regionale ‘Smart Attack’, che accumula 25 milioni e mezzo di euro – spiega Pastorelli - sono stati stanziati 4 milioni di euro per il bando ‘Medium’, destinato alle Pmi operanti nel settore manifatturiero e del commercio e agli artigiani e che, a seguito della pubblicazione delle graduatorie, verranno finanziati gli investimenti da 50.000 a 150.000 euro per i progetti di digital transformation e quelli mirati ad introdurre le tecnologie in industria 4.0. Il tipo di agevolazione concesso è un finanziamento erogato da Gepafin al tasso d'interesse dello 0,5 per cento, con preammortamento di 12 mesi e ammortamento di 60 mesi, e che la parte concessa a fondo perduto arriva fino al 35 per cento del finanziamento. Sono previste anche premialità in caso di assunzioni, realizzazione di digital assessment, imprese femminili, giovanili e per la sostenibilità ambientale”.

“L'Assessore allo Sviluppo economico – prosegue Pastorelli - si è detto molto soddisfatto dell'interesse che il territorio umbro ha mostrato per la misura economica messa in atto, in quanto la necessaria proroga della scadenza del bando, posticipata al 31 luglio scorso, è stata adottata quale migliore risposta all'entusiasmo mostrato verso la manovra. Inoltre, molte aziende si sono interessate al bando ‘Medium’, con una domanda da overbooking: 118 domande presentate per un ammontare di euro 15.643.788,01 e si stanno mettendo in gioco per rispondere alla sfida lanciata sull'innovazione tecnologica e produttiva dalla Regione Umbria, tramite gli avvisi dedicati agli investimenti in digitale e industria 4.0. Si ritiene pertanto che sarebbe necessario provvedere celermente a rifinanziare anche il suddetto bando, stante la ‘sovraprenotazione’ riscontrata, in quanto misura fondamentale per la ripartenza che va stimolata e supportata con i giusti strumenti e la manovra Smart Attack con il bando ‘Medium’ risponde esattamente a questa esigenza”.