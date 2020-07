Movimenti in casa centrodestra, Fratelli d'Italia... camera con vista su Palazzo dei Priori (?)

Rimpasto in Giunta regionale a breve? Non per adesso - come già detto per il caso Melasecche a cui Salvini e componenti della Lega chiedono di scegliere o consigliere regionale o assessore - anche perchè Fratelli d'Italia - 12 per cento alle ultime regionali e con i sondaggi nazionali in forte crescita - non ha interesse a fare richieste per un ingresso ufficiale in Giunta regionale in questo momento storico.

Come punto di riferimento hanno l'assessore allo sviluppo economico Fioroni. In consiglio regionale sono blindatissimi: Squarta presidente e stanno salendo le quotazioni del capogruppo Eleonora Pace che sta svolgendo un ruolo fondamentale per la maggioranza in sede di commissione (presidente). Fratelli d'Italia è un po' guardiano (come tutti gli alleati), un po' arbitro del centrodestra al potere in Regione. Non c'è fretta anche perchè la destra umbra guarda avanti e guarda soprattutto in direzione Perugia dove sono legatissimi (quasi un partito unico fin dalla prima amministrazione) con il sindaco Romizi.

Il primo cittadino è il bomber di Forza Italia e quindi è il candidato naturale per le prossime elezioni nazionali (anticipate o nel 2023). In anticipo rispetto alla normale conclusione del secondo mandato a Palazzo dei Priori. Alcune strade, al momento, portano in casa centrodestra verso un candidatura apicale per Fratelli d'Italia. Una difficile eredità comunque vada. Uno dei nomi più gettonati è il peruginissimo Marco Squarta, proprio l'attuale presidente del consiglio che ha rinunciato ad un ingresso in Giunta regionale, per un ruolo più moderato e istituzionale. Con vista su Palazzo dei Priori. Forse.