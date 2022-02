Rifondazione comunista, Andrea Ferroni confermato segretario: "Contro Tesei, contro Draghi"

Il Comitato Politico Federale di Rifondazione comunista di Perugia, nell’ultima riunione, ha eletto all’unanimità segretario provinciale Andrea Ferroni e tesoriera provinciale Beatrice Ramadori.

Ferroni, 31 anni, ha una lunga militanza nel partito ed è stato protagonista di importanti mobilitazioni sociali in ambito giovanile e studentesco. Attualmente svolge il ruolo di consigliere comunale di opposizione a Torgiano ed è anche portavoce nazionale dei Giovani comunisti.



"Innanzitutto voglio ringraziare le compagne e i compagni per la fiducia che mi è stata confermata. La mia priorità sarà riorganizzare il partito sui territori – spiega il segretario Ferroni – per sviluppare iniziative e campagne politiche. Partiremo da subito con una mobilitazione provinciale contro il carovita e l’aumento delle bollette. Nello stesso tempo continueremo a fare opposizione al governo delle destre a trazione leghista, i cui disastri sulla gestione della sanità, sulle politiche ambientali, sociali e del lavoro sono sotto gli occhi di tutti. Siamo convinti che sia necessario praticare l’opposizione e costruire l'alternativa per aprire un percorso di discussione con le forze politiche e sociali della sinistra nel paese e in Umbria. Contro Tesei, contro Draghi".