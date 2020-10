Rifiuti e degrado per le vie di Perugia, centrosinistra all'attacco: "Servizi azzerati e bolletta Tari più salata"

Rifiuti e scontro politico, con il centrosinistra di Palazzo dei Priori che mette nel mirino la giunta Romizi: "Siamo raggiunti quotidianamente dalle segnalazioni di centinaia di cittadini che lamentano l’inaccettabile degrado urbano in cui versano ampie zone di Perugia", spiegano Partito democratico, Idee persone Perugia e rete Civica Giubilei, che hanno presentato un ordine del giorno, con primo firmatario il Consigliere Francesco Zuccherini.

E ancora: "Da ormai molti anni a questa parte le risorse per il decoro urbano, la pulizia di strade e piazze, la raccolta dei rifiuti e lo svuotamento dei cassonetti e la pulizia sono state drasticamente ridotte, alcuni servizi sono stati addirittura azzerati. Al contrario invece ogni anno i perugini vedono una bolletta della Tari in aumento, e ancor più alta sarà a partire dal prossimo anno".

Per il centrosinistra "la pulizia delle strade e dei marciapiedi è stata ridotta causando fenomeni di degrado ed evidenti disagi per i cittadini. Il Comune di Perugia ha deciso di non prevedere più nella convenzione con Gesenu i servizi relativi alla pulizia di tombini, caditoie e fontane cittadine, provocando forti disagi dovuti dalla mancata manutenzione, causando numerosi danni alle proprietà private oltre che al manto stradale, già in larga parte fortemente rovinato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E ancora: "Il taglio del servizio, che ha portato numerosi disagi, non ha nemmeno diminuito le tariffe, che invece subiranno un aumento a partire già da quest’anno. Al contempo il cantiere comunale, appesantito da molteplici funzioni aumentate nel tempo, non è stato valutato come una priorità di questa Amministrazione; infatti da tempo viene denunciato un forte sottorganico del servizio e la mancanza della strumentazione adatta per realizzare una adeguata e puntuale manutenzione su tutto l’esteso territorio comunale. Per questo abbiamo chiesto di rivedere le scelte amministrative sulla raccolta dei rifiuti, la pulizia cittadina e il decoro urbano che stanno causando degrado e sporcizia in tutte le zone della città di Perugia, ripristinando i servizi di pulizia di tombini e delle strade eseguiti dalla società di raccolta dei rifiuti. Abbiamo infine richiesto di rivedere e riorganizzare il servizio del cantiere comunale, al fine di aumentarne la dotazione organica e i mezzi a loro disposizione".