Discarica di Colognola, la Lega all'attacco: "Il Comune di Gubbio come sosterrà i costi dopo la chiusura?"

Chi paga per i costi di gestione e smaltimento dopo la chiusura della discarica comunale in località Colognola? I consiglieri comunali della Lega di Gubbio Michele Carini e Sabina Venturi, sulla scia del nuovo piano regionale dei rifiuti chiedono all'amministrazione di fare chiarezza "sugli accantonamenti annuali necessari per pagare i costi di gestione una volta che la discarica sarà chiusa".

"Dal 1988 sul territorio comunale si trova una discarica in località Colognola la quale proprietà e gestione è del Comune di Gubbio – si legge nella interrogazione - Questa discarica, la cui capacità è in esaurimento, è sempre stata al centro del dibattito politico soprattutto per quello che riguarda gli accantonamenti per la gestione post-mortem, previsti dalla legge, che garantirebbero la copertura dei costi di gestione del biogas, la manutenzione, il controllo e la sorveglianza fino a quando l’area non sarà definitivamente restituita (indicativamente 30 anni dalla chiusura) agli usi consentiti dalla legge".

Con il nuovo piano di gestione dei rifiuti la Regione lascia al Comune di Gubbio "il sostenimento di tutti i costi necessari per la chiusura e per la gestione del post-mortem i quali, apprendendo da una recente conferenza stampa del sindaco Stirati e dell’assessore Tasso, ammonterebbero a 3milioni di euro oltre un onere annuale di 300mila euro per il trentennio successivo" prosegue la nota.

Per questi motivi i consiglieri del Gruppo Lega chiedono di "avere un dettagliato resoconto degli accantonamenti annuali che sono stati fatti sia da questa amministrazione che da tutte le precedenti, tenute ad effettuare tali obblighi a fronte anche del valore dei conferimenti annuali in discarica; sapere quali sono gli intendimenti dell’Amministrazione per la gestione del post mortem della discarica di Colognola".