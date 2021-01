Intervento di restauro e conservazione del Borgo di Cibottola, Lega e Civici chiedono l'accesso agli atti

Borgo di Cibottola, la Lega Trasimeno e la lista civica di Piegaro hanno richiesto l'accesso agli atti per il procedimento di restauro dell'antico centro storico.

"Abbiamo fatto istanza di accesso agli atti sul Borgo di Cibottola - afferma Augusto Peltristo, vice commissario Lega Trasimeno e capogruppo della lista civica - con un’istanza inviata tramite il legale, l’avvocato Valeria Passeri torna a sollecitare la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e il Comune di Piegaro sul Borgo di Cibottola".

Una richiesta alla qule si giunge dopo diversi solleciti e alla risposta della Soprintendente Rosaria Mencarelli riguardo alla messa in sicurezza del Borgo di Cibottola.

"Esigiamo copia nulla osta rilasciato per l’intervento di restauro di risanamento conservativo al soggetto privato e copia del permesso di restauro e valorizzazione all’amministrazione di Piegaro - prosegue Peltristo - Il gruppo consiliare di Piegaro, in difetto di un fattivo positivo riscontro, come si legge nella nota inviata dall’avvocato, sarà costretto a notiziare l’autorità giudiziara a tutela di tale patrimonio di inestimabile valore".

"La nostra battaglia per far rivivere questo Borgo – conclude Peltristo – continua anche in ricordo dell’amico Gabriele Marsili".