Relazione Regione sul programma, Paparelli boccia la Giunta: "Male su piano rifiuti, su Orte-Falconara e Sanità"

“Anche oggi assistiamo al racconto della Giunta che avrebbe trasformato la Regione in meglio ma gli umbri non se ne sono accorti": inizia con queste parole il portavoce delle opposizioni in consiglio regionale, Fabio Paparelli (Pd), rispondento alla relazione sull'andamento dei lavori della Giunta regionale dal 2019 ad oggi.

Poi l'attacco alla Giunta regionale sulla situazione della sanità regionale: "La gente lo avverte che la sanità pubblica è stata smantellata. Avete cambiato 20 direttori, riscritto 5 piani di abbattimento delle liste attesa, tutti falliti, zero piani sanitari, una convenzione fallimentare con l’Università, zero assunzioni, mobilità negativa, conti aggravati. Se si cambiano 20 direttori come si fa a programmare? Rapporti con università: accordi raggiunti con un protocollo dove si delegano decisioni all’Università, poi siete stati costretti a fermarvi. Continuare a guardare alla sanità privata è smantellare la sanità pubblica, si incentiva l’uscita di medici dal sistema sanitario pubblico, altro che assunzioni. I cittadini si devono rivolgere alle cliniche private per curarsi".

Paparelli, a nome dell'opposizione, boccia anche il piano rifiuti: "Approvato proponeva una tempistica inadeguata e costi fuori mercato, sottostimati, e rinuncia alla differenziata: se fossimo sopra il 75%, non servirebbe un inceneritore. Anche sulle politiche ambientali registriamo la nascita obsoleta del nuovo inceneritore da 130mila tonnellate, incongruente coi numeri scritti nel piano dei rifiuti e contro il parere della stessa commissione scientifica che avete attivato. È un fallimento, se continuate a dire che avete fatto la regione migliore del mondo aprite gli occhi perché i cittadini se ne sono accorti”.