DIRITTO ALLO STUDIO | Dopo le polemiche, la Regione e l'Adisu fanno il punto su borse di studio, investimenti, alloggi e pagamenti

Dalla Regione, sponda Adisu, Agenzia diritto per lo studio, arriva una replica dettagliata anche ai nostri articoli dove abbiamo messo in evidenza alcune anomalie o proteste degli studenti. Per correttezza pubblichiamo integrale la nota regionale dando lo stesso spazio e visibilità dei nostri articoli sull'Agenzia. Buona lettura.

*******

Riguardo gli articoli comparsi in questi giorni sui media locali sull’attività di Adisu in generale, e in specifico sull’attribuzione delle borse di studio con posto letto, si rappresenta che in base alla normativa statale e regionale, Adisu offre i propri servizi agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di tutti i 7 istituti di rango universitario operanti nella regione (compresa anche, ma non esclusivamente, UniPg).

Dalla prima verifica delle domande di borsa di studio con posto letto pervenute ad Adisu ai sensi del bando 2022/2023 risultano idonei 1.333 studenti. La disponibilità complessiva attuale di 696 posti letto è stata comunicata ufficialmente da Adisu fin dal 12 luglio scorso, data di pubblicazione del Bando 2022-2023.

Nello stesso bando veniva rappresentata la disponibilità a partire dal prossimo mese di marzo di altri 100 posti letto nel Collegio di Agraria e altri 100 nel Padiglione D del Collegio in via Innamorati dal momento che per entrambe le strutture sono in fase di ultimazione i lavori di ristrutturazione avviati già da tempo.

È altresì opportuno rappresentare che gli importanti lavori in corso di attuazione già nel 2020/2021 consentivano di mettere a disposizione 924 posti letto mentre gli stessi venivano individuati in 835 con il bando riferito all’anno accademico 2021/2022.

E’ di tutta evidenza l’impatto causato sui medesimi lavori dalla saturazione del mercato edilizio provocata dal conseguente ripetuto lievitare dei costi, dall’aumento vertiginoso della domanda di ristrutturazioni post pandemia oltre che da dalla guerra in Ucraina.

La Regione Umbria ha finanziato un programma di interventi da circa 25 milioni di euro su immobili destinati a residenza per studenti per garantire la salubrità degli ambienti e la sicurezza di chi vi risiede e tra questi proprio gli interventi sui collegi di agraria e di sul collegio di via Innamorati a Perugia.

In tema di progettualità ADISU ha presentato domanda di finanziamento nell’ambito delle risorse stanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per i padiglioni di Via Faina a Perugia per un importo di €29.336.619,16 e per il collegio di S. Francesco al Prato, per € 2.883.967,30.

Per entrambe le candidature si è in attesa di conoscere l’esito dell’istruttoria delle domande da parte della Commissione nominata dal MUR.

Sempre ai fini dell’accesso alle risorse stanziate dal PNRR, l’Adisu in data 3 ottobre 2022 ha presentato al MUR richieste di cofinanziamento per i costi di locazione di immobili adibiti a studentati per poter utilizzare le risorse oggi impegnate sul proprio bilancio al rafforzamento ulteriore delle politiche per il diritto allo studio universitario.

Da ultimo al fine di far fronte alla riduzione dei posti letto, l’Adisu ha espletato una procedura di gara aperta finalizzata all’affidamento di servizi di alloggio destinati agli studenti di Perugia e di Narni (TR) dal mese di ottobre 2022 al 31.07.2023 stanziando importanti risorse sul proprio bilancio ma all’esito della procedura è stato possibile acquisire la disponibilità di soli 45 posti letto (30 su Perugia e 15 su Narni).

A fronte di tale situazione Adisu da un lato garantirà l’erogazione della borsa di studio “piena” agli studenti idonei che non rientrando nelle disponibilità attuali di posti letto dell’Agenzia, dall’altra sarà altresì attivata un bando per integrare tale dotazione con un contributo ulteriore nel limite massimo di euro 1.500 per coloro attiveranno regolari contratti di locazione.

Riguardo i problemi lamentati sulla modalità di pagamento del deposito cauzionale per usufruire del posto letto assegnato attraverso la modalità “PagoPA”, Adisu ha verificato che gli stessi si verificano soltanto in alcuni casi e che pertanto sono da collegare agli specifici protocolli informatici correnti tra PagoPA e i singoli istituti bancari, non quindi all’Agenzia.

In ogni caso a fronte delle problematiche segnalate ADISU ha esteso i termini di pagamento della cauzione e le modalità per effettuarla anche attraverso i POS in dotazione alle strutture ed il pagamento potrà avvenire al momento del check-in nel collegio universitario di loro spettanza.

In tema di diritto allo studio e di attività ad esso connesse l’offerta è in crescita e tra le altre riguarda:

- il servizio di assistenza psicologica, avviato in fase sperimentale per il periodo settembre-dicembre 2022, organizzato di concerto con l’Ordine degli Psicologi dell’Umbria;

- il servizio di mobilità notturna nei week-end per gli studenti di Perugia e di Terni “AdiBus”, organizzato in via sperimentale assieme a Busitalia, con la sponsorizzazione della Fondazione Perugia, effettuato nei mesi di giugno e luglio, ripreso a settembre, che proseguirà fino a fine ottobre

- UniLapis (concorso letterario per studenti), che vedrà la sua conclusione il 29 ottobre all’interno di Umbrialibri con la premiazione delle migliori opere concorrenti e la presentazione del relativo booklet

- UniMusic (concorso musicale per studenti), che ha ripreso le sue attività dopo l’interruzione Covid e si è concluso con la serata finale e la premiazione delle migliori band e dj partecipanti, durante il festival “L’Umbria che spacca”

- le convenzioni in corso con: la Fondazione Perugia Musica Classica; con MEA Concerti; con la Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria che prevedono gratuità o forti sconti sugli eventi;

L’attività della web-radio di Adisu, “Radiophonica”, come noto sempre attiva, è stata incrementata dalle attività previste dalle convenzioni sopra elencate con alcune delle principali istituzioni culturali della regione, in particolar modo con quella siglata con Perugia Musica Classica che coinvolge anche la Fonoteca regionale “Oreste Trotta” nella creazione di trasmissioni radiofoniche ad-hoc relative agli appuntamenti musicali organizzati sul territorio.