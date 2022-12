Regione Umbria, Tesei: "Il 2022 è stato complicato ma ricco di risultati, nel prossimo importanti traguardi da raggiungere"

"È stato un anno complesso ma sicuramente abbiamo dei risultati molto buoni per la nostra economia, per il turismo e per settori strategici per la nostra regione". Lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, a margine della conferenza di fine anno.

"Abbiamo degli impegni importanti che porteremo a termine con la prossima giunta del 28 dicembre. Siamo consapevoli che il 2023 sarà un anno altrettanto complesso per tutte le conseguenze che stiamo vivendo a partire dall'inflazione che pesa molto sulle nostre comunità, e quindi la guerra con tutte le ricadute sui costi energetici. Però, quello che mi sento di dire è che siamo più forti per affrontare la sfida, qualora dovesse perdurare anche nel 2023 la stessa situazione" ha aggiunto ancora Tesei.

"Sto pensando alla nomina di un quinto direttore regionale che coordini i progetti relativi al Pnnr" ha poi annunciato la presidente. "Sul Pnnr abbiamo fatto un'attività molto importante per assicurarci risorse rilevanti, una percentuale superiore alla media nazionale - ha aggiunto - sono però consapevole, e dobbiamo esserlo tutti, che i progetti per il 90 per cento dei progetti è portato avanti da aziende nazionali, il resto dai Comuni. Prr questo, ci dobbiamo attrezzare. Siamo convinti che riusciremo a mettere in campo una squadra dedicata all'altezza del compito".

E sull'ipotesi di rimlpasto, Tesei ha precisato "ci sarà nei tempi più brevi possibili". Il rimpasto è legato all'ingresso nell'esecutivo di un esponente di Fratelli d'Italia, partito dell coalizione che sostiene la presidente e che esprime, ad oggi, il presidente dell'Assemblea legislativa regionale, Marco Squarta, ma non assessori.

"Fratelli d'Italia è giusto che partecipi alla giunta, spero che questo possa avvenire nei tempi più rapidi possibili. Quando la decisione sarà presa sarò la prima a renderlo noto" ha aggiunto ancora Tesei.